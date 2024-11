Il sindaco Manna assegna le deleghe ai due esponenti del Nuovo Centro Destra. Per completare il rimpasto manca un ultimo tassello

Il sindaco di Rende Marcello Manna ha ufficializzato l'ingresso in giunta di Giuseppe Savino ed Antonio Vilardi. Entrambi rappresenteranno l'area popolare del Nuovo Centro Destra nell'esecutivo del Campagnano. Savino, ingegnere, è il nuovo assessore all'urbanistica. Per Antonio Vilardi invece la sfida delle attività produttive.

«Sono veramente onorato di poter lavorare per la mia città – dichiara lo stesso Vilardi – Cercherò di fare del mio meglio per sostenere il territorio. La delega è ampia, riguarda diversi settori della pubblica amministrazione». Oltre al commercio, Vilardi si occuperà anche delle attività culturali. Sulla connotazione del partito a cui appartiene il neo assessore aggiunge: «Noi supporteremo il sindaco per quanto concerne il programma presentato in campagna elettorale, ma soprattutto ci candidiamo a proporre nuove iniziative. Il Nuovo Centro Destra, sotto questo aspetto, sarà elemento propulsivo e di stimolo con nuove idee e progetti innovativi».

Chiusa la partita con l'area popolare, il rimpasto è ormai in dirittura d'arrivo. Nei giorni scorsi erano stati nominati Pino Munno, esponente di Forza Italia, e Pierpaolo Iantorno, dell'area civica. Resterà certamente in giunta Marina Pasqua a cui dovrebbe aggiungersi Anna Maria Artese, in procinto di lasciare il posto di presidente del consiglio a Mario Rausa, anch'egli in quota Ncd.

Resterebbe libera una sola casella, da destinare necessariamente ad una donna nel rispetto delle quote rosa. In questa ottica il sindaco Manna potrebbe rinnovare la fiducia all'assessore uscente Ida Bozzo.



Salvatore Bruno