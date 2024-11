Nella Fanello e Saverio Marasco di Laboratorio Civico occuperanno il posto di Anna Maria Artese e Domenico Ziccarelli, promossi in giunta

Per effetto degli ingressi in nella giunta comunale di Rende di Domenico Ziccarelli e Anna Maria Artese, subentrano in consiglio i primi dei non eletti della lista Laboratorio Civico. Si tratta di Nella Fanello e di Saverio Marasco.

La soddisfazione di Giacomo Mancini per l'ingresso in consiglio di Marasco

Proprio sull'ingresso nell'assise civica del Campagnano di Saverio Marasco, Giacomo Mancini, ex deputato ed assessore regionale, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Congratulazioni a Saverio Marasco che da oggi rappresenta la città di Rende in consiglio comunale. Con Saverio siamo legati da sentimenti di antica amicizia. Mi ha onorato sempre del suo sostegno nelle mie battaglie politiche gioendo per i successi, ma anche rimanendo vicino dopo le sconfitte. E mi ha supportato anche nell'impegno culturale, contribuendo con entusiasmo alla nascita e alla gestione della Fondazione Giacomo Mancini.

E anche per questi motivi sono certo che adesso da consigliere comunale si farà apprezzare per la sua competenza e per la sua passione. Da oggi Rende, il suo consiglio comunale e il sindaco Marcello Manna possono contare su una risorsa di valore in più».

