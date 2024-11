Ad annunciarlo lo stesso premier nella sua Enews: ‘Sabato grande festa a Reggio’. Magorno: ‘Da Renzi un altro segnale importate di vicinanza alla nostra Regione’

"Sabato mattina grande festa a Reggio Calabria per la solenne inaugurazione del Museo dei Bronzi di Riace e la contestuale firma del Patto per Reggio Calabria e del Patto per la Calabria". Lo scrive il presidente del consiglio Matteo Renzi nella sua Enews.



Grande la soddisfazione del segretario regionale del Pd Ernesto Magorno: “Da Matteo Renzi un altro segnale importante e reale di vicinanza alla nostra Regione con la sua presenza, sabato a Reggio, per la firma del “Patto per Reggio Calabria e del Patto per la Calabria” .

“E’ questa la politica degli impegni seri e delle cose concrete da fare, - continua - per far ripartire la nostra regione e lavorare insieme a Matteo Renzi per guardare con fiducia al futuro della Calabria”.