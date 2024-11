Il commento dei vertici provinciali democrat Guglielmelli, Insardà, Cuda e Murgi: “Il nostro cammino ha una direzione ben precisa”

“La visita del segretario Renzi in Calabria ci lascia diverse riflessioni sul campo: certifica, ancora e una volta, che il Pd rappresenta l’unica realtà politica organizzata in Italia. A ogni tappa del viaggio in treno nelle cinque province calabresi, il segretario nazionale ha trovato dirigenti, iscritti e rappresentanti istituzionali che ogni giorno agiscono a servizio delle proprie comunità in nome del Pd.

E in quanto forza politica organizzata rappresenta ad oggi l’unico partito in grado di guidare il Paese in tempi difficili e assai impegnativi come quelli attuali, cimentandosi con problemi vecchi e nuovi con un approccio autenticamente riformatore e attento ai bisogni dei più e non di pochi. Tutto ciò è ancor più vero in Calabria, in quell’estremo Sud che Renzi ha conosciuto da vicino, riscontrandone bisogni e potenzialità, settori in crisi e altri invece dalla straordinaria forza espansiva. Una rinnovata consapevolezza che noi stessi abbiamo avuto modo di trasferirgli personalmente, consapevoli dell’enorme lavoro che ancora deve essere fatto per rispondere alle aspettative della gente ma orgogliosi dei risultati, che con gran fatica e dedizione, giorno dopo giorno siamo riusciti a produrre grazie all’azione del Governo e della Regione. Il nostro cammino, dunque, ha una direzione ben precisa e con determinazione intendiamo percorrerlo fino in fondo, con la forza di chi sa di avere un partito vero e un leader riconosciuto alle proprie spalle”.





Luigi Guglielmelli, segretario federazione Pd Cosenza

Gino Murgi, segretario federazione Pd Crotone

Gianluca Cuda, candidato alla segreteria della federazione Pd Catanzaro

Vincenzo Insardà, segretario federazione Pd Vibo Valentia