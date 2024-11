Il segretario regionale democrat sulla visita dell’ex premier: “Ha avuto modo di conoscere la nostra terra senza filtri e attraverso la percezione diretta dell’esperienza”

“Abbiamo vissuto intense e appassionanti giornate in giro per la Calabria insieme al nostro segretario Renzi. A lui abbiamo mostrando il volto di una regione che, seppur immersa in tante e gravi criticità, ha in sé i germogli di una ripresa. Matteo Renzi, da Reggio Calabria a Rosarno, Capo Vaticano, Cirò marina, Catanzaro fino al santuario di San Francesco a Paola, ha conosciuto i luoghi di una terra densa di storia, suggestioni e bellezza. Custodiamo un giacimento di risorse e di persone che, con coraggio, laboriosità e impegno ogni giorno rendono grande questa regione e la fanno conoscere in Italia, in Europa e nel mondo. Un valore aggiunto che Renzi ha non solo conosciuto con curiosità e attenzione ma apprezzato fino in fondo.

E’ stata per noi anche l’occasione per un rapporto diretto fra il segretario nazionale e i nostri dirigenti. Siamo alle battute finali della stagione congressuale e tanti neo segretari, di circolo e di federazione, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il nostro leader, a partire dal più giovane segretario di circolo d’Italia, Francesco Palermo di Colosimi: 18 anni non ancora compiuti e già immerso nell’impegno politico, come ha spiegato lui stesso a Renzi. Ecco perché oggi, per la sua rinnovata e mai scontata sensibilità, lo ringraziamo e ancora una volta suggelliamo un patto di attenzione e cura fra la Calabria e il segretario nazionale del Pd. Renzi, infatti, ha avuto modo di conoscere la nostra terra senza filtri e attraverso la percezione diretta dell’esperienza. Ha toccato con mano le positività ma anche guardato negli occhi i gravi deficit infrastrutturali e logistici, ha verificato personalmente la condizione di emarginazione di molte comunità, la sofferenza di lavoratori e famiglie.

C’è un pezzo d’Italia che sta male, che ha gli strumenti per diventare protagonista del proprio destino ma necessita di una dedizione totale e diffuse da parte delle classi dirigenti e delle istituzioni locali e nazionali. Renzi, dunque, proseguirà il suo viaggio in giro per l’Italia con la consapevolezza di aver acquisito tutti gli elementi necessari per porre i problemi veri della gente al centro del programma che accompagnerà la campagna elettorale per le politiche”.