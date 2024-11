Seconda tappa del tour del segretario del Pd. L’ex premier ha incontrato i responsabili della cooperativa leader nel settore dell’agricoltura. Fermata successiva a Capo Vaticano

Continua il tour tutto calabrese di Matteo Renzi che dopo aver sostato, tra applausi e contestazioni, alla stazione di Reggio Calabria è ripartito alla volta di Rosarno. Alla stazione ha proseguito poi il suo viaggio in autobus dove si è recato alla cooperativa “Fattoria della Piana”, azienda leader nel settore dell’agricoltura dove ha incontrato i responsabili.

Tappa a Capo Vaticano

Dopo Rosarno, accoglienza in grande stile per il segretario del partito democratico Matteo Renzi nella tappa vibonese. Ad attenderlo al belvedere di Capo Vaticano, nel Comune di Ricadi (dove il segretario dem è giunto in autobus), anche il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il sindaco di Ricadi Giulia Russo, i deputato Pd Enza Bruno Bossio e Bruno Censore e il consigliere regionale Michele Mirabello, il presidente di Anci Calabria Gianluca Callipononché una nutrita rappresentanza del Partito democratico di Vibo Valentia, guidata dal segretario provinciale Enzo Insardà, e alcuni sindaci del Vibonese. Presente anche il segretario regionale del partito Ernesto Magorno.

Qui ha parlato principalmente di "infrastrutture in grado di sostenere i potenziali flussi turistici argomento - ha detto - che approfondirà questa sera nell'ultima tappa della giornata insieme ad Oliverio".

Ripartenza da Rosarno con Oliverio

Alle 15.17 (con soli tre minuti di ritardo) il treno di Matteo Renzi e' ripartito dalla stazione di Rosarno con a bordo il segretario del Pd. I 5 vagoni piu' due locomotive di "Destinazione Italia" sono ora diretti alla volta della stazione di Cirò Marina. Renzi, reduce dalla visita all'azienda Fattoria della Piana e dall'incontro con gli operatori turistici di Capo Vaticano, sta viaggiando con il governatore Mario Oliverio salito a Rosarno.