Lo ha dichiarato il premier Matteo Renzi, intervenuto ad una puntata di Porta a Porta dove ha parlato degli impegni del Governo per il Mezzogiorno

"La vera misura che serve per il Mezzogiorno è prendere impegni specifici e portarli a casa. Non servono più libri degli sogni, che poi sono diventati incubi".Lo ha dichiarato il Premier Matteo Renzi a Porta a Porta. "Gioia Tauro, Ilva, distretto aerospaziale Bari, turismo e cultura in Sicilia, le grandi partite della Sardegna come Alcoa su tutte e Olbia e Meridiana che si stanno sbloccando - elenca Renzi - o gli interventi sulle ecoballe e le crisi risolte a Reggio Calabria. Sarò nei prossimi giorni a Cosenza - annuncia - con presidente e ad di Poste per un progetto di innovazione".