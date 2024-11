Il leader di Italia viva non ha dubbi sulla discussa infrastruttura: «Si farà. E chi dice di no ora, cambierà idea». E sulle Olimpiadi: «Potevano essere a Roma ma i 5 stelle non hanno voluto»

«Sì al Ponte, no al reddito di cittadinanza: così riparte il Sud». Lo scrive nella sezione enews del suo sito Matteo Renzi, che aggiunge: «Quelli che dicevano no ai grandi eventi, come le Olimpiadi e ancora prima l’Expo, sono gli stessi che dicono di no al Ponte sullo Stretto. Cambieranno idea. O cambieranno ritornello. Perché il Ponte si farà finalmente».

E sulle Olimpiadi osserva: «Poteva essere Roma la città delle Olimpiadi e avevamo tutte le carte in regola per farcela, eravamo i favoriti. Ma i 5 Stelle hanno detto no. I danni che il populismo ha fatto a questo Paese emergono a scoppio ritardato. Pensate a che emozione sarebbe stata vedere Jacobs o Tamberi difendere l’oro a Roma. E invece i francesi se la godono mentre noi dobbiamo ringraziare i grillini».