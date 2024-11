«Esprimo piena condivisione nell’ottima e strategica scelta di affidare a Fincalabra Spa, società in house della Regione Calabria, tutte le attività tecnico-amministrative nonchè quelle finanziarie ed i controlli connessi e conseguenti, nella certezza che, con l’utilizzo del proprio personale qualificato, contribuirà in tempi brevi, al raggiungimento degli obiettivi previsti; così come ha già fatto, contribuendo al superamento da parte della Regione Calabria del cosiddetto target “n+3” per l’annualità 2019 con le conseguenti premialità».





Lo afferma il consigliere regionale di “Santelli presidente” Vito Pitaro.

«Sono fortemente convinto che la ripartenza della Calabria dovrà essere adeguatamente supportata da professionisti qualificati e che pertanto Fincalabra Spa dovrà essere rilanciata con un apposito Piano industriale e se necessario con il finanziamento di legge regionale».