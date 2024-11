Riccardo Tucci nell'ultima tornata elettorale è candidato sia all'uninominale per il collegio Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro che al secondo posto del listino del proporzionale

Riccardo Tucci è uno dei principali esponenti del Movimento cinque stelle in Calabria. Nato a Bad Sodem Am Taunus (Gemania) l'8 maggio 1986, ma vibonese di adozione nel 2018 è stato eletto per la prima volta deputato tra le fila pentastellate, di cui diventa portavoce a Montecitorio.

È membro dal 2018 della XI Commissione Lavoro pubblico e privato, nonché membro della commissione d’inchiesta sulle banche. Nell'ultima tornata elettorale è stato candidato sia all'uninominale per il collegio Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro che al secondo posto del listino del proporzionale.