«Sì al finanziamento dei progetti di ricerca meritevoli, no a quelli gonfiati o ingiustificati. Siamo soddisfatti dell'accoglimento delle nostre modifiche e osservazioni al parere sul Foe. Continueremo a vigilare affinché certe logiche restino alla larga da questo strumento prezioso, che è e deve restare a beneficio esclusivo degli enti impegnati davvero nella ricerca, e i fondi tagliati contribuiscano a sostenere la lotta alla precarietà. L'Italia è il paese Ocse che finora ha investito meno nella ricerca che nel nostro Paese ci sono fior fior di ricercatori precari in attesa di essere assunti. Vogliamo dar loro una risposta concreta, così come avviene in altri Paesi europei». Così il deputato della Lega Domenico Furgiuele, componente della Commissione Cultura di Montecitorio.