Richiesta di sospensiva accolta. Il Consiglio Di Stato ha dato parere favorevole a quanto richiesto dall’Avvocatura di Stato che ha presentato ricorso contro la sentenza del Tar che annullava lo scioglimento del consiglio comunale. Si preparano, quindi, a ritornare a via Perugini i commissari straordinari che erano andati via nemmeno un mese fa. Il Consiglio ha disposto l’immediato reinsediamento della precedente terna. La discussione della domanda cautelare in sede collegiale, invece, avverrà in Camera di Consiglio l’11 aprile.

