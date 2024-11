Sanità, lavoro, trasporti, ambiente e turismo: questi i temi del Piano di rilancio per la Calabria che la segreteria regionale del partito della Rifondazione comunista ha sviluppato all’interno di un documento che oggi sarà consegnato alla presidente della Regione Jole Santelli al termine della manifestazione che una delegazione del partito ha tenuto questa mattina davanti alla cittadella regionale.



Tra i punti del documento: l’erogazione della cassa integrazione in deroga, finanziamenti immediati per le attività produttive, attivare fondi europei, nazionali e regionali per sostenere le attività che fanno capo alla filiera del turismo, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, aprire un dialogo con i sindacati per individuare gli interventi prioritari a sostegno del lavoro e del reddito, costringere le banche a svolgere correttamente il proprio ruolo, superare il commissariamento della sanità, rafforzare il ruolo del pubblico ritornando alla sanità pubblica e soprattutto ad una gestione diretta da parte dello stato, elaborare un piano regionale per l’adeguamento degli edifici scolastici, individuare strategie per utilizzare al massimo l’arenile demaniale, dare centralità ala cura e alla salvaguardia del territorio.