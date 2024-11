‘Spero solo che il ministro Boschi abbia inteso quanto siamo determinati’

La senatrice Doris Lo Moro capogruppo Dem in Commissione Affari Costituzionali, fa saltare banco della riforma del Senato lasciando la riunione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la senatrice ha ribadito: ‘io non potevo rimanere a quel tavolo: perché, mentre noi trattavamo, all’esterno una parte del Pd faceva il tifo per la rottura. Anche il sottosegretario che partecipava al tavolo (Luciano Pizzetti, ndr ) e altri colleghi della Camera (il capogruppo Ettore Rosato, ndr ) all’esterno comunicavano la non volontà di trattare sull’articolo 2 quando noi l’argomento lo stavamo ancora trattando'.

Per quanto riguarda il documento 25, la carta costituente della minoranza del Pd: ‘Non l’ho firmato perché da capogruppo in commissione ho sempre rappresentato tutti i colleghi. Al tavolo però una maggioranza sovradimensionata non ha voluto ascoltare una minoranza scarsamente rappresentata. Ma non si possono ignorare 30 senatori che la pensano diversamente: ora spero solo che il ministro Boschi, se ha a cuore il cammino della riforma, abbia inteso quanto siamo determinati’