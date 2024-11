Con il primo consiglio provinciale dopo le elezioni del 18 aprile scorso, si è aperta l'era Pugliese alla guida dell'ente intermedio

Inizia ufficialmente l'era Pugliese alla Provincia di Crotone: si è tenuto, infatti, il primo consiglio provinciale sotto la sua guida. Dopo la convalida dell'elezione, eseguita dal segretario Paolo Lo Moro, Pugliese ha tenuto il primo discorso ufficiale, tracciando le linee programmatiche della sua amministrazione. Rilancio della Provincia, unità e dialogo con tutte le varie anime politiche che la compongono: sono queste le parole chiave del presidente.

Pugliese ha fatto anche un excursus rispetto alla decisione della candidatura all'ente intermedio, sottolineando il carattere istituzionale della sua scelta, appoggiata anche dal Partito Democratico, rimarcando soprattutto la situazione attuale delle province post riforma Delrio, e l'aspetto economico-finanziario delle stesse. Su questi ultimi punti ha tenuto a precisare che non si piangerà sul latte versato, ma anzi ci sarà il massimo impegno affinchè si possa uscire da questa crisi. Non per ultimo, come detto, il dialogo con tutte le forze politiche e tutti i Comuni che fanno parte del territorio: il confronto sarà sempre tenuto al centro per la risoluzione delle problematiche. I consiglieri presenti hanno manifestato gli auguri di buon lavoro appoggiando quanto comunicato da Pugliese.