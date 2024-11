Sono 27 i politici indagati. Secondo l'accusa, tra le richieste di rimborso spettacoli di lap dance, vini, gratta e vinci, e viaggi ingiustificati in Italia e all'estero.

Su provvedimento emesso dal Gip, i Finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito tre ordinanze di custodia domiciliare, cinque ordinanze di divieto di dimora per cinque ex consiglieri regionali della precedente legislatura della Regione Calabria e il sequestro di beni per un valore complessivo 2,5 milioni di euro. Risulterebbero 31 gli indagati.

Rimborsopoli, gli arrestati - Agli arresti domiciliari anche l'attuale assessore ai trasporti il reggino Antonino De Gaetano, l’ex consigliere regionale di Forza Italia Luigi Fedele e il senatore del Nuovo Centrodestra Giovanni Bilardi. Per quest’ultimo i magistrati dovranno ottenere l’autorizzazione del Parlamento.

È stato disposto anche il divieto di dimora in Calabria per altre cinque persone: Carmelo Trapani (ex autista del senatore Bilardi) e per i consiglieri regionali Giovanni Nucera (Udc), Pasquale Tripodi (Centro democratico), Alfonso Dattolo (Udc) e Nicola Adamo (Pd).

Rimborsopoli, indagati nella giunta Oliverio - Oltre che agli arrestati, le Fiamme Gialle hanno sequestrato i beni al vicegovernatore Enzo Ciconte (Pd) e all’assessore Carlo Guccione (Pd) e al presidente del consiglio regionale Antonio Scalzo (Pd).

Le indagini, effettuate anche con intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, hanno consentito di individuare diverse discrasie tra le movimentazioni ed i saldi in conto corrente dei Gruppi consiliari regionali degli anni 2010/2011/2012 e quanto documentato mediante le presentazioni del rendiconto” annuale”, modificando il corretto impiego istituzionale per cui i fondi pubblici erano stati destinati. In alcuni casi è stata riscontrata anche la presentazione di una doppia documentazione di spese al fine di ottenere dalla Regione un doppio rimborso.

Rimborsopoli, La conferenza stampa - Due milioni e mezzo di euro sottratti ai calabresi. E' questa l'accusa che la procura di Reggio Calabria muove alla politica regionale. 27 persone tra cui il vicegovernatore Enzo Ciconte , l’assessore Carlo Guccione e il presidente del consiglio regionale Antonio Scalzo sono indagate e destinatarie di un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente. Devono restituire quanto secondo l'accusa hanno sottratto. Per i tre politici agli arresti domiciliari l'accusa è di peculato e falso ideologico. La Guardia di Finanza, ha spiegato il comandante provinciale Alessandro Barbera in conferenza stampa, ha eseguito controlli senza precedenti: sono stati incrociati tutti i dati tributari, finanziari e bancari degli indagati e dei gruppi consiliari. I soldi dei calabresi, secondo gli inquirenti, venivano usati principalmente per consolidare il potere politico: venivano indebitamente spesi per iniziative di campagna elettorale come cene e happening, ma anche per il piacere personale dei consiglieri: ipad, televisori, viaggi di piacere, persino pacchetti di chewing gum. Tutto veniva fatto passare come spesa di rappresentanza, e per ben due volte. Alcuni tra gli indagati infatti sarebbero giunti al punto di farsi rimborsare due volte lo stesso bene: una volta nella propria qualità di consiglieri – quindi tramite il fondo specifico stanziato dalla regione – e una volta per esigenze di partito, attingendo dal fondo per i gruppi consiliari. Adesso, mentre l'assessore Nino De Gaetano si è già dimesso, bisognerà aspettare la reazione del resto della politica calabrese.

