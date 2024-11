Il Tribunale della libertà ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell'ex consigliere regionale. Per Adamo rimane, dunque, il divieto di dimora

Anche per Nicola Adamo, indagato nell’inchiesta Rimborsopoli che ha travolto il Consiglio regionale della Calabria, il Tribunale della libertà ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Ugo Celestino e Fabio Viglione. L’ex consigliere regionale dovrà quindi continuare a tenersi lontano dalla Calabria.

Nicola Adamo era stato raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora disposto dal gip Olga Tarzia per evitare la reiterazione dei reati contestati ad Adamo o un eventuale inquinamento delle prove a suo carico. Si era difeso parlando così con la stampa: «Io ho presentato una nota spese, sono rendicontate, il problema è l'interpretazione. Non ci sono champagnenon ci sono lap dance, non ci sono gratta e vinci... sono tutte spese dell'unica normativa – a mio parere di riferimento – che è la legge regionale numero 13».

Gli avvocati dell’ex consigliere hanno già annunciato che, non appena saranno depositate le motivazioni, del rigetto, presenteranno ricorso in Cassazione.