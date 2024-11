Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Scalzo, ieri mattina ha incontrato il vicesegretario nazionale del Partito Democratico Lorenzo Guerini

Nel corso del colloquio intercorso a Roma con il vicesegreterio del Pd Lorenzo Guerini, il presidente Scalzo, nell’esaminare la difficile situazione - si legge in una nota - che si è venuta a determinare in Calabria, ha espresso al Vicesegretario la sua piena disponibilità politica a ricercare ogni più utile decisione al fine di favorire il rilancio dell’iniziativa politico-istituzionale calabrese. Durante l’incontro si è convenuto che la priorità politica, oggi, sia il varo della nuova Giunta regionale, in linea con le esigenze di buon governo, innovazione, sviluppo socio-economico e riforma della politica, fortemente avvertite dai cittadini calabresi.