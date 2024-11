Sicuri di provare l'innocenza del loro assistito i legali di Nicola Adamo, avv. Ugo Celestino e avv. Fabio Viglione

I difensori dell'ex consigliere regionale Nicola Adamo, Ugo Celestino e Fabio Viglione in relazione alla posizione del loro assistito nell'ambito dell'indagine “erga omnes”, hanno dichiarato:



“Siamo assolutamente fiduciosi di poter dimostrare l'assoluta correttezza dell'operato di Nicola Adamo, confortati anche dalla “natura politica” delle spese contestate e dall'appartenenza dell'ex consigliere al gruppo misto. Nessuna spesa personale, eccentrica o estranea alla funzione svolta.

Peraltro, non gli si contesta di aver “intascato” per sé fondi destinati all'attività politica e istituzionale e tanto non può essere ignorato neanche in una corretta contestualizzazione dei fatti.

Convinti delle nostre ragioni in fatto ed in diritto, abbiamo già proposto istanza di riesame per la revoca del divieto di dimora che riteniamo, peraltro, non assistito dalle esigenze cautelari.

Ora la completa acquisizione degli atti d'indagine, suscitata dalla nostra richiesta di riesame, ci consentirà di procedere ad un'analitica confutazione della tesi sostenuta dall'accusa”.