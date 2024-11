Le dichiarazioni del Governatore della regione Mario Oliverio in merito all’Operazione Erga Omnes, il terremoto rimborsopoli che ha scosso il Consiglio regionale della Calabria

“Le conclusioni delle indagini avviate dalla magistratura di Reggio Calabria nel 2013 sui finanziamenti ai gruppi consiliari nella precedente legislatura sono gravi.



Nel confermare piena fiducia nell’operato della magistratura mi auguro che in sede processuale, sulle singole posizioni si faccia piena luce confidando che le persone coinvolte possano dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati.

Questa vicenda impone una riflessione, affinchè il corpo delle misure legislative già assunte nella precedente legislatura in materia di risorse e strumenti destinati ai gruppi consiliari, sia ulteriormente rafforzato in direzione di maggiore trasparenza e controllo.

Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi, la settimana prossima, appena entreranno in vigore le modifiche allo Statuto approvato dal Consiglio regionale, procederò alla nomina della nuova giunta regionale”.