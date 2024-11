Munno, in quota Forza Italia, ha ottenuto la delega ai lavori pubblici e alla manutenzione. Iantorno, eletto nel Laboratorio Civico promosso dallo stesso Manna, è il nuovo assessore al Bilancio

Qualcosa comincia a muoversi a Rende dove il sindaco Marcello Manna ha proceduto alla nomina di due nuovi assessori, Pino Munno e Pierpaolo Iantorno. Il rimpasto di giunta, annunciato addirittura nello scorso mese di autunno, comincia a concretizzarsi, come nelle previsioni, all'indomani del voto alle provinciali.

Munno, in quota Forza Italia, ha ottenuto la delega ai lavori pubblici ed alla manutenzione. Iantorno, eletto nel Laboratorio Civico promosso dallo stesso Manna, è il nuovo assessore al Bilancio. Subentrano a Pia Santelli e ad Antonio Crusco. Al loro posto subentreranno in consiglio comunale Francesco Elia e Rosaria Pupo, le cui posizioni politiche sono vicine a quelle del primo cittadino.

Il rimpasto dovrebbe completarsi entro la fine della settimana. Il Nuovo Centro Destra avrebbe già fornito le proprie indicazioni sui due nuovi elementi da nominare in giunta, a cui si aggiungerà l'ex presidente del Consiglio Anna Maria Artese. Da valutare la riconferma di Ida Bozzo e di Marina Pasqua. In calendario nella prossima settimana anche il prossimo consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente. Dovrebbe spuntarla Mario Rausa, in pole per la prestigiosa carica istituzionale.

Salvatore Bruno