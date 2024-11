Al termine del Consiglio regionale, tutto il centrosinistra si è trasferito negli uffici del governatore Mario Oliverio per un vertice di maggioranza. All’ordine del giorno la programmazione dei lavori dell’Assemblea per i prossimi mesi.

Oliverio, insieme al presidente del Consiglio Nicola Irto, ha ribadito la necessità di imprimere un’accelerazione prima della pausa estiva. Tre le sedute messe in calendario per tre focus su settori nevralgici per la Calabria. Trasporti, rifiuti e società di gestione dell’acqua pubblica occuperanno la massima assemblea elettiva calabrese, con due sedute che si svolgeranno nel mese di luglio e una nel mese di agosto.



I nodi politici, invece, sono stati rimandati a tempi migliori. Troppo incerto ancora il clima e confuse le indicazioni che provengono da Roma, attualmente impegnata a fronteggiare le conseguenze della Brexit.



Un quadro d’insieme che ha spinto il segretario Ernesto Magorno a rinviare nuovamente la riunione della direzione regionale del partito. La decisione non è ancora stata ufficializzata, ma ieri a palazzo Campanella veniva data per scontata dagli azionisti di maggioranza dei democrat calabresi.







