Il presidente della Regione Mario Oliverio: ‘aprire un confronto con i territori per corrispondere alle necessità migliorando servizi e prestazioni’

«Sulla proposta della rete ospedaliera predisposta dalla struttura del commissario c'è stato un primo confronto che ha affrontato l'impostazione generale, a partire dalla necessità di rovesciare l'impostazione seguita in questi anni che ha cristallizzato e assunto la mobilità passiva e la riduzione dei posti letto come un dato immodificabile a cui rassegnarsi». Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Mario Oliverio in merito alla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera.





«Ora - aggiunge - bisognerà entrare nel merito aprendo un confronto con i territori per corrispondere alle necessità oggettive di miglioramento dei servizi e delle prestazioni. In molti casi, come le strutture ospedaliere Hub e Spoke della Regione, è necessario correggere evidenti lacune ed, in alcuni casi, macroscopici errori. Di tutto ciò ho già avuto modo oggi di richiedere i necessari approfondimenti al dottor Massimo Scura che, già da lunedì, mi ha assicurato, avvierà tale necessario approfondimento per pervenire alle indispensabili modifiche e alla ridefinizione di una proposta sulla quale si dovrà pervenire a una sintesi finale attraverso il confronto con la Regione».