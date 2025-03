L’europarlamentare ricorda Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Maria Chindamo: «Da loro un esempio per il riscatto della Calabria»

«Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Maria Chindamo sono state tre donne che, seppure con storie alquanto differenti, hanno dato un esempio rivoluzionario di lotta alla ’ndrangheta, pagando con il sangue e con la vita il prezzo del loro coraggio».

Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, che spiega: «Nella Giornata internazionale della donna, il mio pensiero va anzitutto a loro, che hanno mostrato una forza straordinaria, che non si sono piegate alla forza intimidatrice della criminalità organizzata e che rappresentano, quindi, un esempio vivo di autonomia, indipendenza e libertà, valori indispensabili per il riscatto della Calabria e del resto del Mezzogiorno, ancora largamente condizionati dalle mafie e da una mentalità, della paura, del silenzio e della rassegnazione, da combattere senza riserve anche sul piano politico».

«In questa particolare Giornata internazionale di memoria e sensibilizzazione sulle conquiste e sui diritti del genere femminile, voglio anche ricordare e onorare tutte le donne che in mare, dirette verso le coste del Sud, hanno affrontato enormi rischi e perso la vita – conclude Tridico – per dare speranza e dignità alle loro famiglie».