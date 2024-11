Raggiunta l’intesa relativa ai bandi di gara per i progetti di riqualificazione destinati alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano

Il Vicepresidente della Giunta, prof. Antonio Viscomi, informa che, nella seduta di oggi della Conferenza Stato – Regioni, è stata raggiunta l’intesa sullo schema di “d.p.c.m.” recante l'approvazione del bando per la presentazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, ai sensi dell'art. 1, comma 431 ss., della l. 190/2014. Il decreto ed il bando, che saranno pubblicati prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale, - informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - stabiliscono le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione destinati alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. La dotazione del relativo Fondo è pari complessivamente, per gli anni 2015-2017, a 194 milioni di euro. Sulla base dello schema di decreto approvato, il termine per la presentazione dei progetti, da parte dei comuni, singoli o aggregati, è stabilito al trenta novembre prossimo. Fermo restando che il decreto ed il bando avranno valore soltanto a seguito della formale pubblicazione nelle forme d’uso, è forse opportuno che i Comuni interessati a partecipare al bando, diano avvio, fin da subito, ad una riflessione sulle condizioni, le modalità ed i requisiti previsti dal bando. A tal fine, considerando anche i tempi ristretti e per non farsi trovare impreparati, si ritiene opportuno pubblicare, in questa sede, la versione ancora provvisoria (e dunque ancora passibile di modifiche) del decreto e del bando, sollecitando le amministrazioni locali a operare fattivamente nella prospettiva della partecipazione alla procedura di gara. (Si allega pdf della bozza di decreto e del bando).