Convocato per il 27 ottobre. All'ordine del giorno l'attività della commissione di accesso agli atti

Lo spettro dello scioglimento per infiltrazioni mafiose spaventa la comunità cassanese. In merito il sindaco Gianni Papasso ha informato della convocazione urgente, da parte del vicepresidente Clementina Felicia Laurito, di un consiglio comunale con all’ordine del giorno proprio la delicata questione del rischio di commissariamento. L’assise si riunirà venerdì 27 ottobre alle ore 19, con seconda convocazione già fissata per il giorno successivo alla stessa ora.