La sfida al ballottaggio sarà tra Barbieri del Pd e Ugo Pugliese, candidato del movimento degli Sculco. FI scavalcata dal Movimento 5 stelle.

06-05-2016 ore 18.00 - Per il risultato definitivo di Crotone si dovrà attendere domani.



Le schede delle nove sezioni elettorali mancanti per le amministrative di Crotone, i cui risultati sono ancora mancanti, verranno aperte e computate, a partire dalle 15 di domani, in Tribunale. La Prefettura ha spiegato che è quanto prevede la procedura surrogativa dell'Ufficio elettorale centrale quanto sono trascorse 12 ore dalla chiusura dei seggi ed il lavoro di spoglio delle schede non è stato ancora completato. Al momento, con 64 sezioni su 73 scrutinate, è previsto il ballottaggio tra la candidata di centrosinistra Rosanna Barbieri (30,06%) del Pd, e Ugo Pugliese, sostenuto da 5 liste civiche.

06-06-2016 ore 07:00 - Quando sono state scrutinate 24 sezioni su 73, a Crotone il risultato sembra ormai delineato. Si tornerà al voto tra quindici giorni per sciegliere il sindaco tra Rossanna Barbieri, candidata del Partito Democratico, e Ugo Pugliese, candidato di Flora Sculco. Sonora batosta per Forza Italia, che con Argentieri Piuma viene scavalcata anche dal Movimento 5 stelle, rappresentato da Ilario Sorgiovanni.

05-06-2016 ore 23.00 - Nella città pitagorica ha votato il 71,18% delle persone aventi diritto, dato leggermente in calo rispetto alle precedenti amministrative quando l'affluenza si è attestata al 75,37.

I candidati - Per il centro sinistra scenderà in campo l’ispettrice del Miur Rossanna Barbieri sostenuta da 7 liste: Italia dei valori; Crotone bene comune; Una sola passione: Crotone; Crotone civica; Svolta democratica a Crotone; Crotone di Nuovo; Partito democratico.



Per Antonio Argentieri Piuma invece, il candidato scelto per la coalizione messa in piedi da un gruppo di imprenditori crotonesi, 4 liste: Piuma sindaco; Movimento punto e a capo; Legalità libertà lavoro; Krotone da vivere



Ugo Pugliese, espressione della consigliera regionale Flora Sculco, sarà sostenuto da 5 liste: Popolari per Crotone;Laboratorio Crotone; Crotone in rete; I DemoKratici; Araba Fenice.



Quattro saranno le liste a sostegno del candidato Ottavio Tesoriere: Crotone 2020; Noi con Salvini, CambiAmo Crotone; Il Popolo della Famiglia.



Una lista per i restanti candidati: Pietro Infusino (Attivisti No Eni), Fabrizio Meo (Crotone libera: è ora); Davide Pirillo (Prima i crotonesi/Fn), Giancarlo Rizzo (Crotone che sorgi), Ilario Sorgiovanni (Movimento 5 Stelle).