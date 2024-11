Il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno commenta i risultati del ballottaggio: ‘E’ il momento di riflettere e di lavorare per l’unità: nei momenti di difficoltà è importante restare uniti’

“Il risultato elettorale, dopo il turno di ballottaggio di ieri, determina in maniera netta e urgente la necessità di una riflessione seria finalizzata al rilancio dell’azione politica del Partito democratico in Calabria”.

E’ quanto afferma il segretario regionale del Pd Calabria, on. Ernesto Magorno. “Prima di tutto, però, dobbiamo ringraziare tutti i candidati che si sono messi in gioco per attuare con impegno e passione un auspicato cambio di passo nell’interesse delle proprie comunità – afferma ancora Magorno -. Penso a Rosanna Barbieri che ha raccolto la sfida del rilancio dell’azione progettuale del Pd in una città importante come Crotone, per concretizzare la richiesta di cambiamento a cui il nostro partito deve dare risposta. Auguri di buon lavoro, quindi, a chi la sfida l’ha vinta, come il sindaco di Rossano, Stefano Mascaro. E’ il momento di riflettere e di lavorare per l’unità: nei momenti di difficoltà è importante restare uniti – afferma ancora Magorno –. Un riflessione che sarà avviata nella direzione regionale che sarà convocata per il prossimo 28 giugno. Sulla vittoria del “sì” al referendum sulle riforme costituzionali del prossimo mese di ottobre si gioca la partita più importante per il futuro del Paese. La Calabria è chiamata anche a fare un grande salto di qualità con misure finalizzate al rilancio infrastrutturale, alla tutela del territorio, dell'ambiente, delle nostre risorse naturali e paesaggistiche, con particolare attenzione per i giovani e per le imprese produttive, quelle contenute nel Patto per la Calabria, firmato nelle scorse settimane da presidente della Regione Mario Oliverio e dal premier Renzi che sarà al centro di una importante iniziativa che si terrà a Catanzaro il prossimo 29 giugno organizzata dal Pd Regionale”.