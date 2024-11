Da Lamezia, in cui si vota solo in quattro seggi, a Falerna, la cui giunta è stata fatta cadere dalla maggioranza. Ecco tutti i numeri dai comuni

Sono venti i comuni nel Catanzarese che sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative previste il 3 e il 4 ottobre. A fare eccezione, in tutti i sensi, è il Comune di Lamezia Terme.

Qui sono stati riaperti solamente quattro seggi così come decretato dal Tar e confermato dal Consiglio di Stato dopo il ricorso avanzato da un ex candidato a sindaco. Nonostante la “letteratura” prodotta dalla prefettura dopo avere avviato il controllo dei verbali, le anomalie che potrebbero avere inciso sul risultato elettorale sono state individuate solo in pochi seggi. Saltata, quindi, l’ipotesi di un ripetizione tout court del voto, si è votato infatti solo nelle sezioni 2,44,73 e 78.

Risultati Argusto

Amare Argusto: Matozzo Valter 83,64% (eletto sindaco con 225 voti)

Insieme per Argusto: Garieri Francesco 16,36 (44 voti)

Risultati Badolato

Vivi Badolato: Parretta Giuseppe Nicola 92,13% (eletto sindaco 1.007 voti)

Uniti per Badolato: Menniti Ernesto Maria 7,87% (86 voti)

Risultati Borgia

U & C unità e coerenza: Sacco Elisabeth 52,54% (eletta a sindaco con 2.310 voti)

Progettiamo Borgia: Cristofaro Marta 22.90% (1007 voti)

Un patto per il futuro: Maiuolo Giovanni 24.56% (1080 voti)

Risultati Cenadi

Impegno civico per Cenadi: Casalinuovo Francesco 91,64 % (eletto sindaco con 285 voti)

Solidarietà e progresso per Cenadi: Casalinuovo Alberto 8,36 (26 voti)

Risultati Chiaravalle centrale

Ripensiamo Chiaravalle: Donato Domenico Savio detto Mimmo 53.78% (eletto a sindaco con 1880 voti)

Rigeneriamo Chiaravalle Centrale: Neri Emanuela 8.72% (305 voti)

Chi. Ce. Chiaravalle attiva: Rauti Giuseppe Antonio 11.56% (404 voti)

Uniti per Unire: Maida Vito 25.94% (907 voti)

Risultati Conflenti

Uniti e liberi: D'assisi Emilio Francesco 50,31% (eletto a sindaco con 492 voti)

Conflenti: Paola Serafino Pietro 49,69% (486 voti)

Risultati Decollatura

Cambia Decollatura: Perri Raffaella 70.64% (eletta sindaco con 1343 voti)

Progetto civico per Decollatura: Spagnuolo Carlo: 29.35 % (558 voti)

Risultati Falerna

Uniti per Falerna: Francesco Stella 52,03% (eletto sindaco con 1253 voti)

Per fermare il declino: Daniele Menniti 47.97% (1155 voti)

Risultati Feroleto Antico

Feroleto Antico con noi: Fazio Pietro 76,28% (eletto sindaco con 965 voti)

Insieme per Feroleto Antico: Rocchi Giuseppe 23,72% (300 voti)

Risultati Jacurso

Amare Jacurso: Serratore Ferdinando 61.31 (eletto sindaco con 290 voti)

Si amo Jacurso: De Vito Gianluca 38.69% (183 voti)

Risultati Martirano

Per Martirano con la gente per la gente: Bartolotta Francesco 86,25% (eletto sindaco con 433 voti)

Cambia Martirano: Scalese Gino 13.75% (69 voti)

Risultati Soveria Mannelli

Uniti per Soveria: Chiodo Michele 53.59 (eletto sindaco con 1.098 voti)

Per Soveria Fiore di lino: Sirianni Angelo Francesco 46.41 (951 voti)

Risultati Tiriolo

Insieme per Tiriolo: Greco Domenico Stefano 61,63% (eletto sindaco con 1.404 voti)

Primavera x Tiriolo: Cocerio Antonio 38,37% (874 voti)

Risultati Torre di Ruggiero

Per Torre: Roti Vito Bruno 55,80% (eletto sindaco con 361 voti)

Valorizziamo Torre: Barbieri Agnese 43.74% (283 voti)

Tre Spighe: Barbieri Domenico Benedetto 0,46% (3 voti)

Risultati Vallefiorita

Vallefiorita unita: Megna Salvatore 59,61% (eletto a sindaco con 664 voti)

Insieme per cambiare: Bruno Vincenzo detto Enzo 40,39% (450 voti)

Risultati Serrastretta, Cicala, Soveria Simeri e San Sostene

Soveria Simeri: Amedeo Mormile (riconfermato sindaco, unica lista)

Cicala: Alessandro Falvo (riconfermato sindaco, unica lista)

Serrastretta: Antonio Muraca (nuovo sindaco, unica lista)

San Sostene: Aloisio Luigi (unica lista)

Elezioni comunali nel Catanzarese: l'affluenza

Per le amministrative si attesta complessivamente al 57,81% l'affluenza alle urne nel Catanzarese. Questo il dato relativo ai singoli Comuni: Argusto 44.76%; Badolato 33.04%; Borgia 64.41%; Cenadi 50.14%;Chiaravalle Centrale 54.29%; Cicala 66.12%; Conflenti 51.67%; Decollatura 55.35%; Falerna 60.26; Feroleto Antico 51.20%; Jacurso 61.69%; Martirano 59.18%; San Sostene 55.41%; Serrastretta 54.61%; Soveria Mannelli 68.57%; Soveria Simeri 68.62%; Tiriolo 69.30%; Torre di Ruggiero 30.41; Vallefiorita 55.43%.

Risultato Lamezia Terme

Paolo Mascaro riconfermato sindaco e consiglio comunale in esatta identica composizione a quella precedente. È quanto hanno decretato le schede elettorali uscite dalle urne dei quattro seggi per i quali è stato disposto il ritorno al voto. Uno scrutinio lungo che ha visto, in particolare, la sezione 73 rimanere bloccata per ore.