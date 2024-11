Sono 8 i Comuni della provincia di Vibo Valentia che hanno votato il 3 e 4 ottobre per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Si tratta di Zambrone, Polia, Sant'Onofrio, Francica, Dasà, Brognaturo, Filadelfia e Joppolo. Spoglio al via alle ore 9.

I risultati di Joppolo

Con il 53,55% dei voti vince la lista Cambiamo Joppolo: eletto primo cittadino Giuseppe Dato.

I risultati di Filadelfia

A Filadelfia, a spuntarla sulle due liste avversarie, è Anna Bartucca. Il neo sindaco trionfa con la compagine Coraggio Filadelfia che incassa il 56,26% dei voti.

I risultati di Sant'Onofrio

Sindaco uscente sconfitto a Sant'Onofrio: il nuovo primo cittadino è Antonino Pezzo. La sua lista Coraggio Sant'Onofrio ha infatti ottenuto il 53,43% delle preferenze.

I risultati di Zambrone

Per una manciata di voti, riconferma per Corrado L'Andolina a Zambrone. La sua lista Identità e futuro per Zambrone ha ottenuto il 52,15% dei voti.

I risultati di Francica

È Michele Mesiano il nuovo sindaco di Francica. Il leader del gruppo “Liberi di cambiare, per il bene di Francica” si è imposto con il 95,17% dei voti.

I risultati di Dasà

Piena riconferma per il sindaco uscente di Dasà Raffaele Scaturchio che è stato rieletto primo cittadino conil 73,82% dei voti, con la lista “Dasà Insieme”.

I risultati di Polia

Le tre sezioni di Polia sono state scrutinate. Eletto sindaco Luca Alessandro, che con la sua lista Polia.18 ha ottenuto il 52,08% delle preferenze.

I risultati di Brognaturo

Alle ore 11:35 già concluso lo spoglio a Brognaturo. Il nuovo sindaco è Rossana Tassone, figlia del precedente primo cittadino, Cosmo, scomparso prematuramente nel gennaio scorso. Tassone, con la lista Continuare a servire il popolo ha ottenuto il 95,70% delle preferenze.

Elezioni comunali nel Vibonese: l'affluenza

Per le amministrative si attesta complessivamente al 52,08% l'affluenza alle urne nel Vibonese. Questo il dato relativo ai singoli Comuni: Zambrone 60,81%; Polia 63,36%; Sant'Onofrio 55,94%; Francica 54,73%; Dasà 48,40%; Brognaturo 53,13%; Filadelfia 49,95%; Joppolo 42,42%.

I candidati a sindaco nel Vibonese

In particolare, a Zambrone è sfida tra il sindaco uscente Corrado L'Andolinae Mariella Epifanio. Tre liste in campo a Dasà. A caccia di riconferma il sindaco uscente Raffaele Scaturchio impegnato nella competizione elettorale contro Francesco Filardo, ex dipendente delle Ferrovia in pensione e ex sindacalista Filt – Cgil Calabria e contro Antonio Rosso Portaro.

A Filadelfia, autentico feudo elettorale della famiglia De Nisi, si sfida una loro lista a cui capo c'è l’avvocato Anna Bartucca. A sbarrare la strada a quest’ultima ci proveranno l’ex vicesindaco dell’amministrazione De Nisi, Antonio Carchedi, e l’avvocato Francesco Zoccali.

Due gli schieramenti in campo a Joppolo. Non ricandidato il primo cittadino uscente Carmelo Mazza, è sfida fra Valerio Mangialardo e Giuseppe Dato mentre a Francica l'ex assessore Michele Mesiano sfida Giuseppe Fogliaro. Entrambi sono alla guida di due liste civiche.

A Sant’Onofrio due i candidati a sindaco: Onofrio Maragò, primo cittadino uscente, prova a portare a casa il secondo mandato consecutivo da primo cittadino, e l’architetto Antonino Pezzo, che guida una lista civica. Anche a Polia due sono gli aspiranti sindaco: si tratta di Luca Alessandro e Maria Umbro.

A Brognaturo, che va al voto per la prematura scomparsa nel gennaio scorso del sindaco Cosmo Tassone), a correre per la poltrona da sindaco sono Rossana Tassone (figlia di Cosmo) e Giuseppe Salvatore Tassone.