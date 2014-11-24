Partito democratico
CARLO GUCCIONE     14690     
GIUSEPPE AIETA     8589     
DOMENICO DETTO MIMMO BEVACQUA     8259     
FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ CARUSO     7932     
DOMENICO DETTO MIMMO PAPPATERRA     6329     
MARCO AMBROGIO     4003     
MARIO FRANCHINO     3878     
GIOVANNI ZAGARESE     2640     
KATIA BARBIERO     49

Oliverio presidente
FRANCO SERGIO     6603     
MAURO D'ACRI     6508     
MARIA FRANCESCA CORIGLIANO     6162     
ORLANDINO GRECO     5916     
DOMENICO DETTO MIMMO TALARICO     5579     
ROSARIO FRANCESCO ANTONIO MIRABELLI     4864     
ANTONIO DETTO ANTONELLO GRAZIANO     3052     
SALVATORE MANCINA     2942     
CLAUDIO VINCENZO MALAVOLTA     766    

Calabria in rete- Campodemocratico
SALVATORE MAGARÒ     3241     
ROBERTO PERRI     1982     
ELIO PASQUALE BOZZO     1781     
ANTONIO APRILE     1701     
RACHELE DETTA CIPONTE GROSSO CIPONTE     1295     
LUCIANO MANFRINATO     807     
RODOLFO AIELLO     691     
NICOLA ANDREOLI     177     
DOMENICO BRUNI     69     

Autonomia e diritti
EMILIO DE BARTOLO     1493     
GIOVANNI PIRILLO     1258     
CATALDO SAVASTANO     1210     
NICOLA FILARDO     940     
MAURIZIO CESAREO     922     
FRANCESCA DETTA GIOVANNA D'INGIANNA     496     
VINCENZO PRESTA     154     
VINCENZO MOLINARO     79     
PASQUALE IPPOLITO     23     

Democratici e progressisti
GIUSEPPE GIUDICEANDREA     5379     
PIETRO LECCE     4965     
GIOVANNI MANOCCIO     4242     
GIOVANNI FORCINITI     2637     
GIUSEPPE RANÙ     2096     
FRANCESCO MIRABELLI     2076     
GIUSEPPE DETTO PINO GALLO     1924     
PIERO FRANCESCO VICO     1455     
MARIA FERRARO     421

La sinistra
MARIO CALIGIURI     2651     
ANGELO BROCCOLO     1855     
GIUSEPPE DETTO PINO AULICINO     1537     
ALBERTO VUONO     1252     
BIAGIO DIANA     1145     
FERDINANDO BENITO PIGNATARO     1067     
ERMANNO MARINO     637     
FIORELLA BERNARDO     617     
ROCCO TASSONE     470     

Nuovo Cdu
ALDO TUCCI     200     
FRANCESCA ZACCARO     176     
BENITO DONATO     125     
LUCIANO RIZZO     122     
LUIGI DODARO     93     
ROCCO DETTO PIERGIORGIO LO DUCA     93     
ANNA COCCIMIGLIO     74     
ORNELLA MAURO     68     
PATRIZIA LIO     17     

Centro Democratico
ANDREA CUZZOCREA     1989     
LUCIANO FRANCESCO MARRANGHELLO     1379     
PASQUALE AUDIA     1086     
FRANCESCO BERALDI     1033     
PIETRO LUPINACCI     767     
NICOLA BIONDI     692     
GIUSEPPE GALLO     496     
ROSITA TERRANOVA     197     
MARIA ROSA BONACCI     7     

Forza Italia
FAUSTO DETTO ORSO ORSOMARSO     7987     
GIUSEPPE DETTO ENNIO MORRONE     7211     
GIACOMO MANCINI     6897     
PIERCARLO DETTO PIERO CHIAPPETTA     4689     
ANTONIO ABATE     329     
MARIA ANTONIETTA CANTELMI     313     
IDA ELVIRA GATTUSO     241     
FRANCESCA GRECO     107     
MAURIZIO ORRICO     90     

Casa delle Libertà
GIUSEPPE GRAZIANO     8990     
GIANLUCA GALLO     6527     
GIANPAOLO CHIAPPETTA     3628     
FERDINANDO DI LEO     977     
MARIA JOSÈ CALIGIURI     360     
CIRIACO ASTORINO     318     
MARIA FRANCESCA VENERUSO     222     
ALESSANDRA DE ROSA     177     
FRANCESCO MENICHINI     163     

Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale
LEO BATTAGLIA     2262     
ERNESTO RAPANI     1826     
FABRIZIO FALVO     1118     
JENNY PANZA     195     
ALBERICO PAOLO SALERNO     151     
ANTONIO LOPEZ     130     
NICOLA NIGRO     63     
FRANCESCO BIONDI     51     
DANIELE STANISCI     5     

Nuovo centrodestra
GIUSEPPE GENTILE     10859     
VITO CALDIERO     1805     
ERCOLE PAOLO FUSCALDO     1008     
LEONILDA ARTUSI     832     
ALDO FIGLIUZZI     589     
MARIO BRUNO     418     
STEFANIA CELESTE     362     
SALVATORE LIPORACE     282     
MACRINA COSCARELLI     198     

Unione di centro
MICHELE TREMATERRA     3381     
GALDINO ACCROGLIANÒ     1346     
ALESSANDRO BERGAMO     984     
NICOLÒ DE BARTOLO     758     
MARIO GUARAGNA     601     
GIOVANNA IN BITONTI AUDIA     588     
ELISABETTA DE MARCO     448     
PASQUALE PELLEGRINO     398     
ANDREA ZANFINI     302     

Movimento 5 stelle
LAURA BEZZON     1355     
GIORGIA MARIA CALABRÒ     1080     
FRANCESCO TURCO     1049     
FRANCESCO FORCINITI     994     
FRANCESCO CIAPPETTA     989     
NICHOLAS RINALDI     854     
EUGENIO FRANCESCO PIEMONTESE     589     
MASSIMO BELSITO     526     
ENZO ORLANDO     431     

L'Altra Calabria
FRANCESCO SACCOMANNO     685     
LUCIO CORTESE     582     
MARIO PESCATORE     204     
ROSANNA ANELE     200     
MARIO GALLINA     160     
MATTEO DALENA     154     
ALESSANDRA CRISPINI     90     
MICAELA FILICE     89     
FRANCESCO DETTO CICCIO DE ROSE     66