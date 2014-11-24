Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Partito democratico
CARLO GUCCIONE 14690
GIUSEPPE AIETA 8589
DOMENICO DETTO MIMMO BEVACQUA 8259
FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ CARUSO 7932
DOMENICO DETTO MIMMO PAPPATERRA 6329
MARCO AMBROGIO 4003
MARIO FRANCHINO 3878
GIOVANNI ZAGARESE 2640
KATIA BARBIERO 49
Oliverio presidente
FRANCO SERGIO 6603
MAURO D'ACRI 6508
MARIA FRANCESCA CORIGLIANO 6162
ORLANDINO GRECO 5916
DOMENICO DETTO MIMMO TALARICO 5579
ROSARIO FRANCESCO ANTONIO MIRABELLI 4864
ANTONIO DETTO ANTONELLO GRAZIANO 3052
SALVATORE MANCINA 2942
CLAUDIO VINCENZO MALAVOLTA 766
Calabria in rete- Campodemocratico
SALVATORE MAGARÒ 3241
ROBERTO PERRI 1982
ELIO PASQUALE BOZZO 1781
ANTONIO APRILE 1701
RACHELE DETTA CIPONTE GROSSO CIPONTE 1295
LUCIANO MANFRINATO 807
RODOLFO AIELLO 691
NICOLA ANDREOLI 177
DOMENICO BRUNI 69
Autonomia e diritti
EMILIO DE BARTOLO 1493
GIOVANNI PIRILLO 1258
CATALDO SAVASTANO 1210
NICOLA FILARDO 940
MAURIZIO CESAREO 922
FRANCESCA DETTA GIOVANNA D'INGIANNA 496
VINCENZO PRESTA 154
VINCENZO MOLINARO 79
PASQUALE IPPOLITO 23
Democratici e progressisti
GIUSEPPE GIUDICEANDREA 5379
PIETRO LECCE 4965
GIOVANNI MANOCCIO 4242
GIOVANNI FORCINITI 2637
GIUSEPPE RANÙ 2096
FRANCESCO MIRABELLI 2076
GIUSEPPE DETTO PINO GALLO 1924
PIERO FRANCESCO VICO 1455
MARIA FERRARO 421
La sinistra
MARIO CALIGIURI 2651
ANGELO BROCCOLO 1855
GIUSEPPE DETTO PINO AULICINO 1537
ALBERTO VUONO 1252
BIAGIO DIANA 1145
FERDINANDO BENITO PIGNATARO 1067
ERMANNO MARINO 637
FIORELLA BERNARDO 617
ROCCO TASSONE 470
Nuovo Cdu
ALDO TUCCI 200
FRANCESCA ZACCARO 176
BENITO DONATO 125
LUCIANO RIZZO 122
LUIGI DODARO 93
ROCCO DETTO PIERGIORGIO LO DUCA 93
ANNA COCCIMIGLIO 74
ORNELLA MAURO 68
PATRIZIA LIO 17
Centro Democratico
ANDREA CUZZOCREA 1989
LUCIANO FRANCESCO MARRANGHELLO 1379
PASQUALE AUDIA 1086
FRANCESCO BERALDI 1033
PIETRO LUPINACCI 767
NICOLA BIONDI 692
GIUSEPPE GALLO 496
ROSITA TERRANOVA 197
MARIA ROSA BONACCI 7
Forza Italia
FAUSTO DETTO ORSO ORSOMARSO 7987
GIUSEPPE DETTO ENNIO MORRONE 7211
GIACOMO MANCINI 6897
PIERCARLO DETTO PIERO CHIAPPETTA 4689
ANTONIO ABATE 329
MARIA ANTONIETTA CANTELMI 313
IDA ELVIRA GATTUSO 241
FRANCESCA GRECO 107
MAURIZIO ORRICO 90
Casa delle Libertà
GIUSEPPE GRAZIANO 8990
GIANLUCA GALLO 6527
GIANPAOLO CHIAPPETTA 3628
FERDINANDO DI LEO 977
MARIA JOSÈ CALIGIURI 360
CIRIACO ASTORINO 318
MARIA FRANCESCA VENERUSO 222
ALESSANDRA DE ROSA 177
FRANCESCO MENICHINI 163
Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale
LEO BATTAGLIA 2262
ERNESTO RAPANI 1826
FABRIZIO FALVO 1118
JENNY PANZA 195
ALBERICO PAOLO SALERNO 151
ANTONIO LOPEZ 130
NICOLA NIGRO 63
FRANCESCO BIONDI 51
DANIELE STANISCI 5
Nuovo centrodestra
GIUSEPPE GENTILE 10859
VITO CALDIERO 1805
ERCOLE PAOLO FUSCALDO 1008
LEONILDA ARTUSI 832
ALDO FIGLIUZZI 589
MARIO BRUNO 418
STEFANIA CELESTE 362
SALVATORE LIPORACE 282
MACRINA COSCARELLI 198
Unione di centro
MICHELE TREMATERRA 3381
GALDINO ACCROGLIANÒ 1346
ALESSANDRO BERGAMO 984
NICOLÒ DE BARTOLO 758
MARIO GUARAGNA 601
GIOVANNA IN BITONTI AUDIA 588
ELISABETTA DE MARCO 448
PASQUALE PELLEGRINO 398
ANDREA ZANFINI 302
Movimento 5 stelle
LAURA BEZZON 1355
GIORGIA MARIA CALABRÒ 1080
FRANCESCO TURCO 1049
FRANCESCO FORCINITI 994
FRANCESCO CIAPPETTA 989
NICHOLAS RINALDI 854
EUGENIO FRANCESCO PIEMONTESE 589
MASSIMO BELSITO 526
ENZO ORLANDO 431
L'Altra Calabria
FRANCESCO SACCOMANNO 685
LUCIO CORTESE 582
MARIO PESCATORE 204
ROSANNA ANELE 200
MARIO GALLINA 160
MATTEO DALENA 154
ALESSANDRA CRISPINI 90
MICAELA FILICE 89
FRANCESCO DETTO CICCIO DE ROSE 66