“Apprendo dalla stampa che sabato 3 ottobre ci sarà a Lamezia una riunione, convocata dal segretario del Pd onorevole Ernesto Magorno, di parlamentari, consiglieri regionali e Giunta, per fare il punto sulle questioni politiche del momento. Considerato che le condizioni della Calabria e del Mezzogiorno si fanno sempre più preoccupanti e che vi è molta attenzione da parte dell’opinione pubblica - sostiene il consigliere regionale del Gruppo ‘Oliverio Presidente’ Vincenzo Pasqua - sono sicuro che l’amico Magorno avrà l’amabilità di coinvolgere, in una riunione così importante, anche i parlamentari ed i consiglieri regionali che, a vario titolo e con convinta partecipazione, sostengono il progetto politico che ha nel presidente della Regione Mario Oliverio il suo principale interprete. Questo che attraversiamo è per la Calabria un momento molto difficile, per cui mi pare urgente - conclude Pasqua - anche per sostenere adeguatamente l’azione della Giunta e ridare slancio ed efficienza all’attività legislativa, analizzare assieme le criticità e assieme programmare il lavoro istituzionale e politico da farsi nell’interesse generale”.