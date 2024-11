Il presidente della commissione di vigilanza Rai, Roberto Fico ha sottolineato che ‘ I calabresi non possono pagare il canone e non ricevere il segnale’

Roberto Fico, Il presidente della commissione di Vigilanza Rai, è stato in visita questa mattina nelle sedi Rai della Calabria. Ad accompagnarlo la deputata Dalila Nesci, membro della stessa commissione parlamentare.

Il presidente Fico ha parlato del ruolo delle sedi periferiche, ha ascoltato i dipendenti, preoccupati per il momento difficile che sta attraversando il servizio pubblico.



“Il presidente della commissione di Vigilanza – si legge in una nota – ha voluto verificare di persona la dotazione tecnica della Rai della Calabria e avere dal personale un quadro complessivo sulla produzione e sulle necessità della sede. La visita del presidente Fico si inserisce in un'attività di ricognizione della Vigilanza Rai, riguardante lo stato delle sedi regionali del servizio pubblico, per cui il Movimento 5 stelle ha introdotto importanti novità nel nuovo contratto di servizio, obbligando l'azienda a raccontare nel profondo i singoli territori, nelle loro realtà culturali, economiche e sociali”.



“La sede Rai calabrese ha necessità - ha proseguito Fico - di una riconversione tecnologica, qui la digitalizzazione arriverà ad ottobre 2015 ed è una delle ultime sedi Rai ad essere digitalizzata”.

“Il problema maggiore, però - ha aggiunto - è quello tecnico strutturale inerente le frequenze, perché ci sono parti della Calabria dove il segnale è assento o debole. A questo si deve porre immediatamente rimedio, altrimenti non si comprende il motivo per il quale i cittadini debbano pagare il canone”.