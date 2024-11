L’ex capogruppo alla Camera del Pd Roberto Speranza, lancia da Vibo un segnale di attenzione verso l’eterna tematica dello sviluppo del meridione d’Italia. Lo ha fatto intervenendo ai lavori del convegno ‘Rilanciare il Paese partendo dal Sud’, promosso dal consigliere comunale e già candidato a sindaco Antonio Lo Schiavo

È intervenuto ieri a Vibo ai lavori del convegno ‘Rilanciare il Paese partendo dal Sud’, promosso dal consigliere comunale Antonio Lo Schiavo. Roberto Speranza, ex capogruppo alla Camera del Partito Democratico da una sala gremita del 501: ‘Se cresce il Sud, l’Italia potrà fare la differenza. Non è più accettabile che un pezzo del Paese, con le sue risorse e potenzialità, rimanga indietro. Per questo serve il massimo impegno e uno scatto definitivo che possa portare Sud e Nord, insieme, verso un nuovo modello di sviluppo’.

Tra i relatori il sindaco di Pizzo e coordinatore nazionale Anci giovani Gianluca Callipo; il deputato Nico Stumpo; Gaetano Luciano di Italia Nostra, Raffaele Mammoliti della segreteria regionale Cgil; Dino Falconio, direttore della rivista “Paradox” e il consigliere comunale Loredana Pilegi.

Speranza ha poi chiaiato di essere giunto a Vibo sulla scorta della ‘grandissima stima nei confronti di Antonio Lo Schiavo: ‘Penso che attorno a lui si debba puntare a costruire un’alleanza di persone per bene, che voglia far crescere il partito e aprirsi ad energie nuove, confrontandosi con la società civile’.

