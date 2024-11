Dopo l’allarme lanciato dal deputato M5s Giusepppe D’Ippolito sulla tappa del Jova Beach Party in programma a Roccella il prossimo 10 agosto, il quale ha espresso preoccupazione per l’impatto che il concerto avrebbe sull’ambiente, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Zito, respinge le accuse.

«Dispiace – si legge in una nota - che un deputato calabrese non sappia che quel litorale da 17 anni è Bandiera Blu e che di recente proprio quel tratto di costa sia stato definito la spiaggia più bella della Calabria dalla Guida Blu di Touring Club e Legambiente. E che non sappia che un litorale compromesso e oggetto di una fortissima pressione antropica non avrebbe potuto nemmeno concorrere alla concessione di quei riconoscimenti. La verità – si legge ancora - è che il litorale di Roccella, come potrebbe facilmente verificare di persona l’On. D’Ippolito, è lungi dall’essere compromesso e rappresenta una assoluta eccellenza in tutta la regione».