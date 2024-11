'L'obiettivo deve essere quello di fare uscire tante persone da una situazione di 'precariato forzato' e dare una svolta'

"Nella nostra regione viviamo una situazione emergenziale dal punto di vista del lavoro. L'obiettivo deve essere quello di fare uscire tante persone da una situazione di 'precariato forzato' e dare una svolta, creare le condizioni per un piano di sviluppo economico programmatico della Regione". Lo ha dichiarato in una intervista rilasciata a Labitalia, Federica Roccisano, 33 anni, di Caulonia, ricercatrice universitaria, nominata assessore al Lavoro e welfare della Regione Calabria nella nuova giunta Oliverio.

"Innanzitutto - afferma la Roccisano - dobbiamo fare in modo che la Calabria sia in grado di recepire i cambiamenti della normativa su lsu e lpu, in modo da evitare brutte sorprese per questi lavoratori".

"E poi -aggiunge- c'è da risolvere il problema dei tanti lavoratori in mobilità: vanno garantiti ma allo stesso tempo si deve trovare per loro una soluzione definitiva. Non si può vivere sempre nell'emergenza, del non sapere come sarà il domani".