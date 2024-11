Intervista all’assessore regionale Federica Roccisano, vittima di un'intimidazione nei giorni scorsi

E’ serena Federica Roccisano stamattina. Ieri le immagini di alcuni TG locali ci avevano consegnato il viso provato di chi aveva passato la notte insonne. E tuttavia, così come aveva preannunciato ieri nelle prime dichiarazioni, la sua agenda non ha registrato battute d’arresto né ha subito variazioni. Il direttore di Lacnews24, Pasquale Motta, l’ha intercettata all’aeroporto di Lamezia in partenza per Milano per un impegno istituzionale.