Il primo cittadino comunica l'assegnazione all'Aterp da parte della Regione di un finanziamento di un milione e quattrocentomila euro per la realizzazione di 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica

«In silenzio, senza sbraitare o aizzare folle utilizzando la disperazione delle persone più bisognose per meri fini propagandistici, lavorando costantemente e con impegno, siamo riusciti ad ottenere un importante risultato per le fasce meno abbienti della nostra comunità».

Il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà comunica tramite nota l’imminente costruzione di nuovi alloggi popolari: «Pochi giorni fa – aggiunge - la Regione Calabria ha assegnato all'ATERP un finanziamento di un milione e quattrocentomila euro per la realizzazione di 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Rosarno».

«Si tratta di un intervento datato nel tempo, revocato e poi rifinanziato, su sollecito di questa Amministrazione. Nell'arco di pochi mesi saranno appaltati i lavori e, finalmente, 10 famiglie bisognose rosarnesi potranno coronare il sogno di avere una casa. Si tratta – conclude il primo cittadino - solo di un piccolo passo, sono diversi i progetti messi in campo per tentare di dare delle risposte alla drammatica condizione di povertà in cui versano molti nostri concittadini».

Ringraziato infine il presidente della Regione Mario Oliverio «per la sensibilità e l’interesse dimostrati di fronte ad esigenze sociali allarmanti come quelle che vive la nostra comunità».