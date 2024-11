La nuova legge elettorale in procinto della ratifica a Palazzo Madama

Con il rosatellum in dirittura d’arrivo cominciano ad affiorare anche i primi rumors sulle candidature alle politiche nei collegi uninominali. A Cosenza l’uomo da battere è Roberto Occhiuto. L’esponente forzista dovrebbe rappresentare il centro destra in città e gode dei favori del pronostico, anche grazie alla presenza del fratello Mario a Palazzo dei Bruzi. Con i big del Pd in cerca di riparo nel listino bloccato, a sfidare Occhiuto potrebbe essere Marco Ambrogio, pronto a cimentarsi nella corsa alla Camera dei Deputati anche sulla base dei consensi ottenuti alle regionali del 2014, quando risultò il più votato in città. Ambrogio, legato alla corrente di Michele Emiliano, è stato da poco riconfermato alla guida di Anci Giovani Calabria. Una eventuale sconfitta non ne minerebbe la credibilità.

Fratelli d'Italia punta su Orsomarso e attende Giorgia Meloni

Il collegio della fascia jonica cosentina viene rivendicato da Fratelli d’Italia. I territori della sibaritide sono notoriamente una delle maggiori roccaforti del partito. La leader Giorgia Meloni sarà a Cosenza il 30 ottobre prossimo e potrebbe essere l’occasione per una investitura a beneficio di Fausto Orsomarso la cui candidatura appare ostacolata da due fattori: lo scarso legame del consigliere regionale con questa porzione della provincia bruzia e la necessità di lasciare libero lo scranno a Palazzo Campanella, dove subentrerebbe Giacomo Mancini, nel frattempo passato al centrosinistra. Sul Tirreno il centrodestra dovrebbe puntare su Jole Santelli, la quale potrà contare sul paracadute del listino in diversi altri collegi calabresi, compreso quello di Reggio.

Il nodo Di Natale nel collegio di Paola

L’affermazione bulgara del movimento Aria Nuova al congresso del circolo democrat di Paola, dove la candidata Angela Donato ha ottenuto 173 voti su 174, rilancia le quotazioni in quest’area territoriale di Graziano Di Natale. Nella città di San Francesco è atteso l’arrivo di Matteo Renzi. Una sosta, forse, non casuale. Le ambizioni dell’ex presidente della Provincia però si scontrano con i vertici locali del partito. La rinnovata alleanza tra gli apparati di Oliverio, di cui fa parte anche il segretario provinciale di prossima riconferma Guglielmelli, e la corrente orlandiana rappresentata da Guccione potrebbe ridimensionare il ruolo di Di Natale che, in alternativa, pensa alle regionali del 2019.

Al Senato Antonio Gentile candidato della coalizione Pd-Ap

Per quanto concerne le elezioni al senato, con l’accordo di coalizione tra Pd e Alternativa Popolare praticamente in dirittura d’arrivo, non dovrebbero esserci dubbi sulla candidatura del sottosegretario Antonio Gentile per la provincia di Cosenza.

Salvatore Bruno