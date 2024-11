La presidente del consiglio comunale bizantino commenta i dati del referendum tutti orientati verso la vittoria del Sì

In attesa dei dati ufficiali, anche il presidente del consiglio comunale di Rossano, Rosellina Madeo, rilascia una dichiarazione in merito al probabile esito positivo del referendum per la fusione dei comuni jonici di Corigliano e della stessa Rossano. «Come primo, unico ed ultimo presidente donna del consiglio comunale di Rossano, oltre alla grande soddisfazione per un risultato, largamente atteso, che è destinato a cambiare in meglio le sorti delle due nostre comunità e quelle dell'intero territorio, esprimo l'auspicio che la terza città più grande della Calabria possa garantire ai giovani, ai talenti ed alle donne di questa area, più forte di prima, nuove opportunità e nuovi stimoli per costruire insieme il nostro futuro da protagonista. Con il voto i cittadini si sono riappropriati della loro Storia e del diritto alla autodeterminazione. Toccherà alla politica adesso governare questo processo di trasformazione e di progresso sociale nato e portato avanti dal basso ed attraverso le istituzioni democratiche. Con coraggio noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Auguri Corigliano-Rossano».