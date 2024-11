Il candidato a sindaco del movimento civico Rossano Futura: ‘Faremo diventare questo progetto ambizioso il fulcro della rete delle città della Sibaritide’

“Metteremo in atto ogni iniziativa per avviare ed attuare sin da ora, prima del referendum, la fusione con la Città di Corigliano. Faremo diventare questo progetto ambizioso il fulcro della rete delle città della Sibaritide, confrontandoci con altri livelli istituzionali. Stimoleremo la nascita di una rete dei produttori che coniugano tradizione e innovazione in agricoltura e nel turismo. Formuleremo un calendario ed una ipotesi unitaria di gestione del cartellone turistico da destagionalizzare. Avvieremo il censimento unitario dei beni culturali. Unificheremo le due protezioni civili e integreremo le polizie municipali nei momenti di reciproco bisogno. Integreremo i servizi di protezione ambientale e di tutela del patrimonio forestale che vede i due comuni detentori di oltre 3000 ettari di demanio”.



È quanto dichiara Tonino Caracciolo candidato a Sindaco del movimento civico #RossanoFutura, sostenuto dalle tre liste, annunciando il prossimo incontro con i cittadini a Piragineti per domani mercoledì 25 maggio davanti le scuole, alle ore 19.



“La questione dell’unificazione strutturale dei due comuni va definita i tutti i suoi aspetti. Non si tratta di mera sommatoria ma di integrazione di strutture complesse e differenti. Basti pensare ai servizi al cittadino, all’anagrafe, al bilancio, al modello organizzativo dei due enti. Bisogna trasformare – aggiunge – il problema dell’organizzazione del comune unico in opportunità. La nuova città unita, in un’epoca di globalizzazione e diffusione di massa delle tecnologie dell’informazione, deve necessariamente essere – conclude Caracciolo – la città digitale, la città smart, dell’ICT, dell’e-governement e dell’e-commerce”.