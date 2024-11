Il sindaco Giuseppe Antoniotti ha indetto una conferenza stampa per chiarire tutti gli aspetti dell'approvazione dell'utimo rendiconto finanziario

ROSSANO (Cs) – Lunedì, 11 Maggio 2015 – Consuntivo 2014, il sindaco Giuseppe Antoniotti e l’assessore al Bilancio Sergio Stamile incontreranno gli operatori della stampa per fare definitiva chiarezza rispetto alle assurdità, fatte emergere negli ultimi giorni da più parti delle opposizioni, riguardanti l’approvazione dell’ultimo rendiconto finanziario.



L’occasione, inoltre, sarà utile per tracciare, insieme al mondo dell’informazione, un bilancio sugli ultimi mesi di attività dell’Esecutivo cittadino.



L’incontro con la stampa è indetto per domani, Martedì 12 Maggio, alle Ore 11.00 nella Sala Giunta del Palazzo di Città, nel Centro storico.