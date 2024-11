Con cinque mesi d'anticipo si è conclusa l'amministrazione targata Giuseppe Antoniotti. Nei prossimi giorni si attende l'arrivo di un commissario prefettizio

Si è conclusa, con cinque mesi di anticipo, l'amministrazione del sindaco di Rossano, Giuseppe Antoniotti. Tredici consiglieri comunali su ventiquattro hanno presentato le loro dimissioni. vìI Consiglieri dimissionari, così come anticipato dalla stampa nelle ultime ore, sono: Giampiero Calabrò (gruppo Alleanza Per l’Italia), Teodoro Calabrò (Gruppo Partito Democratico), Massimo Cianciaruso (gruppo Fratelli d’Italia) Giovanni De Simone (Gruppo Forza Italia), Cosimo Falco (Gruppo Forza Italia), Antonio Graziano (Gruppo Partito Democratico), Pietro Lucisano (Gruppo Forza Italia), Ermanno Marino (Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà), Stefano Mascaro (Gruppo Misto), Antonio Micciullo (Gruppo Partito Democratico), Giuseppina Liberata Primerano (Gruppo Misto), Vincenzo Scarcello (Gruppo Unione di Centro), Leonardo Trento (Gruppo Partito socialista). In mattinata le firme verranno depositate dal notaio mentre nei prossimi giorni si attende l'arrivo di un commissario prefettizio.