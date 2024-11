La campagna di proselitismo di Alternativa Popolare non si ferma neanche a Natale, l’adesione dei due consiglieri comunali, sarà formalizzata nel corso della prossima seduta dell’Assemblea civica. I due esponenti politici cittadini che hanno deciso di confluire nel partito presieduto dal coordinatore nazionale Antonio Gentile, sono stati eletti nel 2016 in quota Maggioranza. Soddisfazione di Aiello e Leone: “Si consolida presenza del partito nella Sibaritide”

La notizia è stata diffusa dalcoordinatore regionale Pietro Aiello, ed dal segretario provinciale Cosenza di Alternativa Popolare, Gianfranco Leone.





«Con l’ingresso degli amici Giuseppe Falco e Paolo Librandi – precisa il coordinatore regionale, Pietro Aiello – inizia una nuova fase di consolidamento territoriale del partito che vede, oggi, formarsi un nucleo forte e consistente nel cuore della Calabria ionica, in quell’area dove fra pochi mesi si costituirà la nuova città di Corigliano-Rossano, la terza più grande della nostra regione. Sono certo – aggiunge – che il nuovo gruppo di Rossano, insieme al coordinamento di Corigliano, già da tempo operativo, sapranno instaurare un lavoro simbiotico per convogliare in AP gli interessi ed il sostegno della gente».

«Prosegue – dice il coordinatore provinciale, Gianfranco Leone – la fase riorganizzativa territoriale di Alternativa Popolare a seguito del nuovo riassetto del partito che ha visto il senatore Antonio Gentile assumerne la guida del coordinamento nazionale. Con la formalizzazione del nuovo gruppo consiliare di AP a Rossano, con l’ingresso di ben due consiglieri comunali, si consolida l’assetto della nostra realtà politica, già forte e presente in un territorio, come la Sibaritide, strategico per la Calabria ed il Meridione. Ai consiglieri comunali, Giuseppe Falco e Paolo Librandi, neo-aderenti ad Alternativa Popolare – concludono - gli auguri di buon lavoro, certi che sapranno operare per rendere il partito realtà ancora più solida nel contesto politico-sociale dello Jonio cosentino».

Il nuovo assetto di Alternativa Popolare a Rossano sarà presentato nei prossimi giorni nel corso di un incontro pubblico al quale parteciperanno il coordinatore nazionale del partito, il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Antonio Gentile, ed il vice presidente del Consiglio regionale, Pino Gentile.