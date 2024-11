Dieci persone indagate per abuso d’ufficio, falso ideologico, turbativa d’asta e truffa ai danni della Regione

Quaranta ettari di bosco di alto fusto di castagno e specie quercine, ubicate nel territorio di Bocchigliero e di proprietà del comune, sono stati posti sotto sequestro dal personale del Comando Stazione Forestale di Rossano in località “Basilicò”. Dieci le persone indagate a cui sono contestati a vario titolo, reati che vanno dall’abuso d’ufficio, al falso ideologico e materiale in atto pubblico, alla turbativa d’asta, alla truffa aggravata ai danni della Regione Calabria, alla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

E’ quanto è emerso dalle indagini che hanno riguardato il bosco oggetto del sequestro per il quale il Comune di Bocchigliero, partecipando al bando regionale per la concessione di un finanziamento nell’ambito del PSR 2007/2013, denominato “Accrescimento del valore economico delle Foreste”, ha ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento regionale di euro 137.000 ovvero il 60% dell’importo complessivo dell'investimento.

Dagli esiti delle indagini è emerso che il bosco Basilicò sarebbe stato falsamente classificato come un lotto boschivo governato a ceduo in modo tale da poter effettuare il taglio presentando una semplice Scia (dichiarazione certificata di inizio attività) anziché richiedere l’autorizzazione da parte della Regione Calabria. Dopo accurati accertamenti effettuati sulla superficie boschiva è stato appurato che il bosco in questione è caratterizzato da una fustaia e pertanto soggetto a relativa progettazione ed autorizzazione da parte dell’organismo preposto della Regione Calabria. Si è inoltre accertato il conseguimento di un acconto di migliaia di euro proveniente dal finanziamento in questione avvenuto nel 2015 quando ancora i lavori non erano ancora stati appaltati.

Il personale del Corpo Forestale ha inoltre constatato che le lavorazioni boschive sono state aggiudicate ad una ditta edile di San Giovanni in Fiore la cui natura non prevede assolutamente tale tipo di lavori, ditta che in parte ha subappaltato ad altra ditta dello stesso Comune. Le attività di indagini, rientrano tra quelle disposte a difesa dell’ambiente e per tutela del patrimonio pubblico dal Procuratore Capo della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla.