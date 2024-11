Azione concordata con il sindaco per avviare un governo di transizione

Tutti gli assessori del comune di Rossano hanno rimesso le loro deleghe nelle mani del sindaco Stefano Mascaro. Si tratta di un gesto concordato con il primo cittadino per consentire una rimodulazione della giunta in funzione del percorso di fusione avviato con il comune di Corigliano, a seguito dell’esito del referendum del 22 ottobre scorso.

!banner!

Cambia la prospettiva di governo

«La fusione con Corigliano – è stato ribadito dagli assessori, secondo quanto riporta un comunicato – era ed è il perno del programma elettorale col quale il Mascaro si è presentato alla consultazione della primavera 2016, definita letteralmente la madre di tutte le questioni. Il sindaco era consapevole che il suo mandato avrebbe avuto una durata più breve in relazione al raggiungimento dell’obiettivo, dimostrando così grande generosità. Ora – dicono gli assessori nella nota congiunta – si è ad un punto di svolta, cambia completamente la prospettiva: dall’amministrazione della città di Rossano al governo di un processo di grande cambiamento, una vera e propria fase costituente». Per questo gli assessori hanno scelto di rimettere le deleghe per consentire al sindaco di avviare una nuova fase di gestione amministrativa legata al breve tempo ancora disponibile prima del commissariamento.