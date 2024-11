Commenta così il consigliere regionale Nazzareno Salerno in riferimento all’eleggibilità in Consiglio regionale di Giuseppe Graziano dopo il pronunciamento della Corte d’Appello

“Il positivo pronunciamento della Corte d’Appello in riferimento all’eleggibilità in Consiglio regionale di Giuseppe Graziano rappresenta una buona notizia non solo per il centrodestra, ma anche per la Calabria che potrà continuare a contare sull’importante apporto di un uomo delle Istituzioni che fa della correttezza e della trasparenza i punti di riferimento del proprio agire politico-amministrativo”.



“La preparazione e la grande esperienza di Graziano sono degli utilissimi strumenti al servizio della collettività, le sue idee e la sua capacità di confrontarsi senza pregiudizi costituiscono un contributo significativo per il dibattito consiliare. La conferma di una figura dalle particolari doti umane quali quelle di Graziano non può che tradursi in uno stimolo a continuare a lavorare assiduamente nell’interesse della nostra comunità”.