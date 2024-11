Rinviato il congresso provinciale del Pd di Cosenza. Come LaC News24 aveva anticipato, «la Commissione regionale per il Congresso del Partito Democratico della Calabria – si legge in una nota -, preso atto che restano ad oggi in sospeso, presso la Commissione nazionale di Garanzia, i ricorsi presentati dai candidati Maria Locanto e Antonio Tursi e che appare certa la definizione degli stessi entro tempi contenuti, dispone che il congresso per l’elezione del Segretario Provinciale di Cosenza venga rinviato alla data del 4/5/6 marzo».

La nota, infine, spiega: «Tale decisione viene conseguentemente estesa alle previste operazioni di voto per l’elezione dei segretari e delle direzioni di circolo nei comuni sopra i 15 mila abitanti della Provincia di Cosenza, rinviandone lo svolgimento anche per questi Comuni alla data sopra richiamata del 4/5/6 marzo.