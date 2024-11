La Commissione di garanzia per il congresso riunita a Lamezia ha preso atto della comunicazione romana: «Sospesi tutti i congressi regionali in attesa della prossima Assemblea nazionale»

Roma blocca il congresso regionale del Pd. Si è riunita a Lamezia la Commissione di Garanzia per il congresso che era stato fissato per il 23 giugno. Ai componenti dell’organismo non è rimasto altro che adeguarsi al contenuto della circolare che la direzione regionale ha inviato a tutte le Regioni. Il documento spiega che «non si possono celebrare i congressi regionali prima dell’assemblea nazionale del partito che si svolgerà tra la fine di giugno e la prima metà di luglio».



Sospeso di fatto l’iter che avrebbe dovuto portare alle primarie il prossimo 23 giugno. Stando così le cose, seppure la Commissione ha ribadito la volontà di celebrare il congresso regionale, la prossima data utile sarebbe sicuramente dopo l’estate. Ma sarà determinante l’esito dell’assemblea nazionale e gli equilibri che lì saranno determinati.

La Commissione ha poi deciso di proseguire comunque il proprio lavoro con una serie di iniziative territoriali che possano garantire il dibattito interno, l’analisi dell’attuale situazione politica e la strategia futura per il rilancio del partito.



Questa la nota ufficiale dal partito al termine della riunione. «Si è riunita oggi la commissione per il congresso regionale, organo designato dalla direzione regionale del Pd a stilare le regole del prossimo congresso regionale e guidare il partito, dopo la scadenza del mandato del segretario uscente Ernesto Magorno, avvenuta lo scorso 23 febbraio. Nel corso dell’incontro, Giovanni Puccio – che ha presieduto la riunione su delega di Magorno – ha informato i componenti della comunicazione giunta in giornata a firma del responsabile organizzativo nazionale, Andrea Rossi, nella quale è affermato che “si prende atto della costituzione della commissione regionale per il congresso, presieduta da Ernesto Magorno in qualità di segretario uscente, e che risulta legittima nella forma e nella sostanza. Tuttavia, alla luce del rinvio dell’odg dell’assemblea nazionale del 19 maggio, non è possibile svolgere il congresso regionale in Calabria nella data prevista del 23 giugno. Ogni decisione in merito – scrive Andrea Rossi – sarà assunta solo all’esito della prossima assemblea nazionale».



La commissione – in attesa di ulteriori e definitive comunicazioni da parte del responsabile organizzativo nazionale – proseguirà il proprio lavoro di stesura del regolamento congressuale e di organizzazione politica. Restano in piedi, infatti, le diverse iniziative già programmate dalla commissione sui territori calabresi per mantenere vivo il dibattito sul futuro del partito calabrese e sulle dinamiche politiche nazionali. La prima iniziativa si svolgerà a Cosenza con un dibattito dedicato a "Sud e nuove generazioni: politiche di sviluppo per un nuovo futuro".

Riccardo Tripepi