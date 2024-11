Quattro consiglieri, infatti, hanno protocollato questa mattina le loro dimissioni, decretando la fine dell'amministrazione guidata da Gaspare Rocca

Si scioglie il consiglio comunale di Nocera Terinese. Quattro consiglieri, infatti, hanno protocollato questa mattina le loro dimissioni, decretando la fine dell'amministrazione guidata da Gaspare Rocca, in carica dal maggio del 2012. Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, sancisce lo scioglimento del consiglio.

A dimettersi questa mattina sono stati i due esponenti dell'opposizione Antonio Albi e Franco Macchione, oltre ai due fuorusciti recentemente dalla maggioranza, Rosario Aragona e Luigi Ferlaino. Quest'ultimo ricopriva anche la carica di presidente del consiglio comunale.

Tra le motivazioni addotte dai quattro, sia la paralisi amministrativa dovuta ad una maggioranza che in consiglio, di fatto, il sindaco non aveva più, sia quella che è stata definita una "impraticabilità democratica", che sarebbe stata messa in atto dall'amministrazione nei confronti dell'opposizione. "Un gesto doloroso - così lo ha definito Albi - ma che si è reso necessario per permettere a Nocera di ripartire."

Guglielmo Mastroianni